: si riscatta alla grande dagli errori commessi con Sampdoria e Inter. Almeno tre interventi decisivi, spettacolare quello di piede sul tiro a botta sicura di Skov Olsen. E nel finale si esalta: Barrow è un brutto cliente, non a caso le azioni più pericolose degli avversari passano tutte da lì. Cosa che complica la sua gara, ma tutto sommato riesce a cavarsela: soffre Palacio ma pure la velocità di Barrow; nonostante tutto, col mestiere viene fuori anche dalle situazioni più complicate: un muro, insuperabile. Palacio deve girare a largo, ma pure per Soriano spazi e palloni giocabili non ce ne sono: soffre maledettamente i cambi di gioco, su cui raramente si fa trovare pronto. Fortuna che davanti a sé ha uno Skov Olsen certamente non in giornata di grazia: ancora una prova poco convincente per il centrocampista moldavo, anche se stavolta ha l'attenuante della stanchezza fisica per via della terza partita da titolare nel giro di sette giorni(dal 72': gioca pochi palloni, ma quei pochi che tocca non li sbaglia. Esperienza al servizio nella squadra, anche quando si tratta di spendere un cartellino giallo per fermare una potenziale azione pericolosa del Bologna: determinazione e corsa non mancano mai, la precisione e la pulizia nei passaggi però sì. Nel complesso, una prova comunque positiva per l'ex Chievo(dal 62': ingresso che si rivela prezioso soprattutto nel momento di maggior pressione del Bologna): deve trovare la miglior condizione, ma pur lasciando poche tracce in fase offensiva, il suo è un debutto comunque positivo: la squadra lo cerca spesso e volentieri, segno evidente che il processo di integrazione nel gruppo è già in fase avanzata(dal 72': quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente): non è brillante come nelle ultime prime due partite. Evidentemente, sente la stanchezza delle tre gare in sette giorni e lo si vede soprattutto quando spreca un'occasione da buona posizione(dal 62': ottimo impatto sulla partita, ci mette del suo nella vittoria con l'assist per Lapadula): la sua partita dura meno di un quarto d'ora, il tempo che un infortunio muscolare lo metta ko(dal 14': un'occasione, un gol. Da attaccante vero, la mette dentro alla prima palla giocabile ed è una rete pesantissima per il Benevento)All.: è stata una partita di sofferenza e per questo la vittoria è ancora più preziosa. Ha chiesto uno sforzo supplementare ai suoi e l'ha ottenuto, riuscendo ad andare alla prima sosta stagionale con sei punti in tasca. Bene così.