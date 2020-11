: è spettatore interessato per buona parte del match, ma a cinque minuti dalla fine viene chiamato in causa da Dybala e risponde con un intervento prodigioso: sul gol della Juventus si fa trovare fuori posizione ed è un errore che rischia di pesare. Si riscatta alla grande con la sassata che porta al pari: da lì in poi, trova fiducia e non fa passare più nessuno: finalmente una prova all'altezza della sua fame, evidentemente l'aria di derby gli fa bene. Non sbaglia praticamente nullanella mezzora in cui resta in campo, tiene a bada Dybala che infatti riesce a combinare poco nulla. Deve uscire per un problema al ginocchio(dal 33': entra con buon piglio, peccato che anche lui sia costretto a lasciare il campo dopo una mezzora scarsa dal suo ingresso in campo)(dal 60': non trova spazio per i suoi spunti in velocità, ma si sacrifica quanto basta e a Inzaghi va bene così): da terzino va in affanno in avvio su Chiesa, quando poi si sposta al centro respinge tutti gli inutili assalti della Juventus): l'uomo ovunque, ringhia sulle caviglie di tutti gli avversari, costretti a girare costantemente a largo. Raramente perde un duello, si conferma giocatore fondamentale: prima protezione davanti alla difesa, ma anche regia lucida con la palla al piede. Chiama Szczesny alla grande parata nel finale del primo tempo: vive un momento di forma straordinario: cambia tre ruoli durante la gara, ma la sua prestazione non ne risente affatto. E' l'uomo in più del Benevento: prima trequartista con vincoli di ripiegamento, poi mezzala a fare densità in mezzo al campo. Commette qualche errore in disimpegno, ma il contributo che dà resta comunque preziosissimo(dal 71': si mette lì a fare densità in mezzo al campo e ci riesce): avrebbe voglia di spaccare il mondo, dopo lo stop di due giornate, ma si accende a intermittenza e non sempre riesce a essere efficace. Non era la sua partita(dal 71': nonostante la maschera protettiva, di testa sono tutte sue): un combattente nato, uno che non si risparmia mai, come dimostrano i continui ripiegamenti difensivi e le sportellate con De Ligt e Danilo. Reclama un rigore che non c'è, ma al 35' fallisce una buona occasione(dal 71': fermare sul pari la Juve è un'impresa vera e propria. Nonostante la forza dell'avversario, nonostante le difficoltà e gli infortuni in serie, la sua squadra offre una grande prestazione e si prende un meritatissimo pareggio