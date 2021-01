Cagliari-Benevento 1-2



Montipò 6: non può nulla sul gol di Joao Pedro. Partita senza grossi sforzi.



Improta 6: qualche discesa in attacco ma soprattutto tanta attenzione in fase difensiva. Aiutato anche dalla giornata no degli esterni di casa.



Glik 6,5: assoluto leader della difesa giallorossa. Non sbaglia un colpo.



Tuia 7: primo gol in Serie A per lui, gol pesante da tre punti. Attentissimo su Pavoletti.



(dal 45' s.t Maggio s.v).



Barba 6: partita di ordinaria amministrazione.



Ionita 5,5: gara da ex per lui. Poteva fare di più.



Hetemaj 6: assente nel primo tempo si rivede nella seconda frazione. Sufficienza detatta dalla media dei due tempi.



(dal 45' s.t Dabo s.v).



Schiattarella 7: vero metronomo del centrocampo campano. Delizioso il lancio per il primo gol dei suoi.



Insigne 6,5: assist al bacio per il gol partita di Tuia.



(dal 27' s.t Foulon 6: entra per contenere gli ultimi assalti rossoblù. Missione compiuta).



Sau 7: il centravanto di Tonara conferma la famosa "legge dell'ex" siglando la rete del momentaneo pareggio.



(dal 30' s.t Caprari 6: in qualche modo fa espellere Nandez. Tiene alta la squadra e prova qualche affondo).



Lapadula 6,5: buona la prova dell'ormai centravanti del Perù. Lotta su ogni pallone e tiene alta la squadra nel momento del bisogno.



(dal 31' s.t Di Serio 5,5: ha la palla per il colpo del k.o ma arriva troppo presto sul pallone).



All. F.Inzaghi 7: Super Pippo continua a macinare importanti punti salvezza. La vittoria odierna vale tanto. Ottima la mossa di affidare da subito l'attacco all'ex Sau.