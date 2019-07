Il Benevento riparte da Pippo Inzaghi per provare a conquistare la promozione in Serie A. Il terzino Christian Maggio è soddisfatto della scelta dell'allenatore da parte del club: "Non vediamo l'ora di iniziare - ha spiegato il giocatore a OttoChannel alla presentazione delle nuove maglie - Vogliamo capire cosa non ha funzionato l'anno scorso e ripartire subito bene". Su Inzaghi: "Sono molto contento del suo arrivo, ha un'esperienza mondiale. Dobbiamo stargli vicino soprattutto nei periodi di difficoltà, anche se spero non ce ne saranno".