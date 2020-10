Christian Maggio, ex giocatore del Napoli e attuale capitano del Benevento, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



BENEVENTO - "La nostra è stata una buona partenza. Abbiamo raccolto sei punti in tre partite. Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. La società ha fatto un mercato con acquisti mirati".



COVID - "Il momento non è semplice e c'è paura di fronte alle continue positività che stanno emergendo. Io personalmente ho paura anche se a Benevento c'è uno staff preparato".



INTER - "Con lo svantaggio immediato sono saltati i piani. Ma non sono queste le squadre contro cui dobbiamo fare punti. L'Inter ha una panchina molto lunga con alternative importanti. Hanno anche uno degli allenatori migliori e un mix tra calciatori di esperienza e giovani di talento".



NAPOLI - "È tra le favorite, con Juve e Inter, per la vittoria dello scudetto. Il Napoli ha acquistato giovani già dalle qualità importanti e significa tanto anche per il futuro. Poi c'è Gattuso che sa tirare il meglio dai calciatori, infatti lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia".



NAPOLI-BENEVENTO - "A Napoli ho trascorso dieci anni fantastici. Ringrazio i tifosi per tutto l'affetto che hanno avuto per me e la mia famiglia. Questa resta la cosa più importante".