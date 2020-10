L’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 8, 2020

C'era grande attesa in casa Napoli per l'ultimo tampone che doveva essere riprocessato e che vedeva coinvolto il centrocampista. Ora però è arrivata l'ufficialità con il tampone che è risultato negativo al Covid-19 e quindi per il club azzurro restano soltanto le positività di. Tutto il restante gruppo squadra è negativo.