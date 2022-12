Modena e Reggina si sfidano sul mercato mettendo nel mirino il medesimo obiettivo per rinforzare i rispettivi attacchi.



Stando a quanto scrive stamane Il Sannio Quotidiano, emiliani e calabresi avrebbero bussato alla porta del Benevento per provare ad assicurarsi le prestazioni della punta 29enne Francesco Forte.



Arrivato in giallorosso esattamente un anno fa, nel corso dell'ultimo mercato invernale, lo Squalo ha collezionato finora 35 presenze e 10 reti con il Benevento. Un bottino notevole che tuttavia non sembrerebbe impedire a Fabio Cannavaro di dare il via libera alla sua cessione.