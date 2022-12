Kamil Glik è stato uno dei tre giocatori di Serie B a prendere parte al recente mondiale in Qatar, portando in alto, oltre al nome del campionato cadetto anche quello del Benevento, suo club di appartenenza.



Ma da parte del giocatore polacco non arrivano soltanto buone notizie per la società sannita. L'agente Fifa Gabriele Giuffrida ha infatti presentato presso il Collegio di Garanzia dello Sport un’istanza arbitrale nella quale lamenta il mancato pagamento della sua "opera professionale nell’ambito delle trattative finalizzate al trasferimento del calciatore Kamil Glik" al Benevento nell'agosto 2020.



Giuffrida chiede che la società campana gli riconosca l'onorario a suo dire stabilito nell'estate di due anni fa per il suo lavoro di intermediazione nel passaggio del difensore polacco dal Monaco ai giallorossi.