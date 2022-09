Non inizia certo sotto la miglior stella l'avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento.



Il neo-tecnico dei sanniti, che domenica debutterà sulla panchina giallorossa ospitando al Vigorito l'Ascoli, dovrà rinunciare a tre pedine fondamentali del proprio scacchiere tattico.



Come ricorda l'edizione odierna de Il Sannio Quotidiano, contro i marchigiani il Benevento non potrà disporre degli infortunati Antonino La Gumina, Krzysztof Kubica e Mattia Viviani, tutti bloccati in infermeria per problemi di diversa natura.