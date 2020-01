Sale l’attesa per il derby: Benevento e Salernitana si affrontano domenica per la trentottesima volta, la sesta in Serie B. Tutto sembra a favore dei padroni di casa sanniti: la classifica, il pronostico dei bookmaker e i precedenti. Il Benevento è splendidamente solo in testa, con 16 punti di vantaggio sulla zona playoff e in casa ha finora ottenuto nove vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. La Salernitana rema a 18 lunghezze di distanza, anche se i suoi 32 punti le fanno vedere da vicino la seconda posizione del Pordenone (a 35 punti). Gli analisti quotano al ribasso il segno «1», dato a 1,48. Schizza a 6,50 il «2» granata, mentre il pareggio, riporta Agipronews, è un’ipotesi da 4,15. Quanto ai precedenti, i giallorossi hanno vinto gli ultimi tre, segnando 7 gol e non subendone neanche uno. L’ultima vittoria al Vigorito della Salernitana risale al turno di Coppa Italia del 7 agosto 2016 e scaturì dopo i calci di rigore. In campionato il successo più recente è l’1-2 del 27 ottobre 2013, in Serie C. Favorevole al Benevento anche il bilancio dei cinque scontri diretti tra i rispettivi allenatori: tre le vittorie di Inzaghi contro Ventura, con due pareggi a chiudere per ora il conto. Difficile prevedere goleade, anche perché il Benevento ha incassato solo 11 reti nelle 21 partite finora disputate e la stessa Salernitana ha ultimamente blindato la difesa. Comprensibile, quindi, che l’Under (1,73) sia più basso dell’Over (1,95).