Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha parlato del momento della squadra dopo la pesante sconfitta interna contro lo Spezia: "Quando non fai punti da un mese è normale che l'umore sia negativo, ma non vediamo l'ora di rifarci al più presto. Come ha detto il mister, l'unica medicina che abbiamo a nostro favore è quella di lavorare e di analizzare tutti gli errori. Possiamo uscirne fuori solo mantenendo la giusta compattezza. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, in una categoria molto difficile soprattutto al primo anno. Sembra scontato dirlo, ma dobbiamo mangiare tanto fango per riuscire a ottenere un risultato storico".