E' costata caro a Nwanko Simy l'idea di recarsi martedì sera allo stadio Maradona per assistere dal vivo alla sfida di Champions League tra Napoli e Milan.



L'attaccante nigeriano, che ha immortalato sui social la propria presenza sugli spalti dell'impianto partenopeo, è stato subissato di insulti e critiche da parte di decine di tifosi del Benevento che non hanno gradito la libera uscita del giocatore in un momento difficilissimo per la squadra, invischiata in piena zona retrocessione in Serie B. Cosa peraltro avvenuta senza il previo consenso della società che nelle scorse ore ha deciso di punire il comportamento dell'ex centravanti del Crotone con una sanzione pecuniaria.