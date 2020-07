Ha conquistato la promozione collezionando record su record, e anche per il ritorno in Serie A il Benevento ha grandi ambizioni. Il piano del presidente Vigorito, che punta a fare del club una presenza fissa nel massimo campionato, intriga i betting analyst, tanto da indurli a fissare un grande obiettivo entro i prossimi due anni: sul tabellone è aperta la caccia per la qualificazione all’Europa League. Una scommessa dal sapore di impresa che, se realizzata entro giugno 2022, siega Agipronews, pagherebbe 50 volte la posta.