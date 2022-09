Potrebbe costare carissima a Fabio Caserta la sconfitta rimediata venerdì sera dal suo Benevento in casa della capolista Brescia.



La dirigenza sannita, infatti, approfittando della sosta per le nazionali vorrebbe dare il ben servito al tecnico con il quale i rapporti non sono più quelli ottimali di qualche mese fa.



A tal proposito nelle scorse ore il direttore sportivo giallorosso, Pasquale Foggia, avrebbe già preso contatti con il possibile sostituto di Caserta che, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, sarebbe l'ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro.