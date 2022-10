Con appena due punti raccolti in quattro gare non si può certo dire che la cura Cannavaro stia dando al Benevento i frutti sperati. E così, dopo aver respinto le dimissioni presentate dall'ex capitano della Nazionale lo scorso sabato al termine della sfida persa a Como, la dirigenza sannita ha deciso di prendere un'altra via per provare a raddrizzare la stagione giallorossa.



Come comunicato in mattinata dai canali ufficiali del club campano, a partire da oggi Letizia e compagni prepareranno i prossimi impegni direttamente in ritiro, senza possibilità di recarsi a casa propria.



Il Benevento attualmente ha appena 9 punti in classifica e occupa la penultima posizione, seppure in affollata coabitazione, con sole due lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Como.