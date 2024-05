Prime pagine 5 maggio 2024: 'Max, avviso alla Juve', 'Inter, che regalo al Sassuolo', 'Milan, derby portoghese'

Il ko dell'Inter col Sassuolo, l'allenatore del Milan che prenderà il posto di Stefano Pioli e lo sguardo su Roma-Juve, big matche della 35esima giornata di Serie A sono al centro delleIl focus più importante resta però la notizia bomba arrivata ieri dalla politica con il governo che ha pronto un decreto per istituire una nuova agenzia che contrellerà i club di Serie A al posto della CoViSoc. Repuhbblica e Gazzetta infatti titolano:L'Inter cade per la seconda volta in stagione e lo fa ancora col Sassuolo. Per Gazzetta è unper il Corriere dello Sportmentre più polemico Tuttosport con

La panchina del Milan è il focus di spalla della Gazzetta con Conceiçao e Fonseca che si giocano il posto e quindiQuella della Juventus è ancora di Allegri che questa sera contro la Roma può avere l'aritmetica del posto Champions e allota Tuttosport torna sulla sua conferenza stampa: "Max, avviso alla Juve e all'erede" inteso come Thiago Motta preferito di Giuntoli al posto suo.