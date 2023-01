Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Ternana Calcio per l'acquisito delle prestazioni sportive del calciatore Stefano Pettinari. L'attaccante romano, classe 1992, si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito, fino al 30 giugno, con diritto di riscatto a favore della società sannita. Il Benevento Calcio accoglie con grande orgoglio e soddisfazione l'arrivo in giallorosso del calciatore Stefano Pettinari a cui augura di conquistare i migliori risultati con la maglia della Strega.