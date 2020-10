Il Benevento ha chiuso ufficialmente due cessioni al Pescara del tecnico Massimo Oddo. Si tratta di Luca Antei e Dejan Vokic che si trasferiranno nei prossimi giorni in abruzzo. Queste le parole del club campano sul proprio sito:



Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, gli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori Luca Antei e Dejan Vokic al Delfino Pescara 1936.