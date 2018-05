Tra un sì e un no c'è un confine sottilissimo, c'è un viaggio in bilico tra la voglia di proseguire questa avventura per provare a riportare il Benevento in Serie A il prima possibile e quella di salutare tutti e ripartire altrove. Si interroga sul suo futuro Roberto De Zerbi e non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione ricca di tormenti, si chiede se possa esserci ancora un orizzonte giallorosso. Finora è sempre rimasto sul vago, anche per non distogliere l'attenzione dal campo e da un campionato che, nonostante una retrocessione arrivata con quattro giornate d'anticipo, va comunque onorato.



Ora però che la stagione ha imboccato il rettilineo finale, è arrivato il momento di fare chiarezza, di scoprire le carte perché la scelta di De Zerbi rischia di condizionare in ogni caso il futuro del Benevento. Da parte sua, la società giallorossa vorrebbe tenerselo, ma ha le mani legate e pochi margini di manovra, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E' disposto ad attendere il club di via Santa Colomba, a concedere altro tempo al tecnico bresciano per permettergli di prendere una decisione in assoluta serenità.



Difficilmente, però, si andrà oltre questa settimana. Anzi, i prossimi potrebbero essere proprio i giorni in cui il tormentone si chiuderà definitivamente, in un senso o nell'altro: se De Zerbi accetterà di rimanere almeno per un altro anno nel Sannio, allora si ripartirà da una base che assicura continuità e valori chiari; in caso contrario, ci sarà bisogno dell'ennesima rivoluzione.