Il primo mese senza calcio giocato rischia di chiudersi senza squilli e senza operazioni ufficializzate in casa Benevento. Del resto, la società giallorossa non ha ritenuto opportuno comunicare nemmeno il nome del prossimo allenatore, nonostante da settimane Cristian Bucchi abbia già firmato il contratto che lo vincolerà per i prossimi due anni al club sannita. La mancanza di comunicazioni ufficiali, però, non si traduce con immobilismo. Anzi, dai piani alti di via Santa Colomba sono a lavoro per consegnare quanto prima al tecnico romano un organico in grado di primeggiare nel prossimo campionato di Serie B.



L'attenzione, in questo momento, è rivolta alla partita dei riscatti, situazioni che entro la prossima settimana vanno definite. Per il Benevento, in ballo c'è soprattutto il futuro di Sandro, Parigini, Djimsiti e Belec. Per il brasiliano, la società giallorossa è pronta a versare nelle casse dell'Antalyaspor la somma di 2,3 milioni di euro e successivamente ne valuterà la cessione a un club di Serie A (il Genoa è in vantaggio). Non verrà esercitato, invece, il riscatto per l'attaccante scuola Toro (servono 1 milione e 600 mila euro) e per il difensore albanese che dunque rientrerà all'Atalanta. Per Belec, invece, bisognerà capire le intenzioni della Sampdoria che potrà acquistarlo a titolo definitivo per 400 mila euro.



Scaduta la deadline per i riscatti, poi ci si potrà concentrare sulle operazioni in entrata. I nomi già ci sono: i primi rinforzi del nuovo Benevento dovrebbero esser Alessandro Tuia, Christian Capone e Andrés Tello. Il centrale si svincolerà a fine mese dalla Salernitana e poi firmerà un biennale con i giallorossi; l'esterno invece dovrebbe arrivare a titolo temporaneo dall'Atalanta, mentre per il colombiano è in corso una trattativa ben avviata con la Juventus e presto potrebbe esserci la fumata bianca. Pian piano la Strega prenderà forma.