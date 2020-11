Ancora una sconfitta, ancora un passaggio a vuoto anche in un potenziale scontro diretto da cui il Benevento doveva a tutti i costi portar via punti., dalle solite disattenzioni difensive, dalla solita facilità con cui questa squadra continua a subire gol. Insomma, il problema resta sempre lo stesso: la formazione giallorossa non riesce a trovare i giusti equilibri e dopo sei giornate di campionato la cosa suona come un sinistro campanello d'allarmeEppure, poco più di una settimana fa, c'eravamo lasciati con un Benevento capace di fare la voce grossa contro il Napoli, di mettere la museruola alla truppa di Gattuso, concedendo pochissimo a un avversario dal potenziale offensivo enorme. Caldirola e compagni ci sono riusciti grazie ad alcuni accorgimenti tattici di cui da tempo si avvertiva l'esigenza: squadra corta, reparti compatti e densità in mezzo al campo.. Per conferma, basti vedere i due gol di Barak, nati entrambi sulla fascia destra del Benevento, con una difesa che doveva essere schierata, ma che invece si è fatta trovare completamente scoperta.Ecco perché non si può concentrare l'analisi della partita tutta sul presunto calcio di rigore non concesso al Benevento, come ha fatto Inzaghi nel post gara. Innanzitutto perché le immagini non danno la sensazione che il penalty fosse così netto, ma soprattutto perché