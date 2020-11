Filippo, allenatore del, parla a Sky Sport dopo il ko contro il: “E' difficile commentare questa gara. Perchè venire a giocare così in casa di una squadra così forte e creare sei-sette occasioni clamorose davanti al portiere è sinonimo che ci siamo però dobbiamo fare gol. Quando hai la partita in pugno, anche sull'1-1, abbiamo preso gol. Dobbiamo crescere sennò buttiamo via delle partite impossibili. Dal campo avevo le sensazione che avremmo vinto però a ogni tiro prendiamo gol e noi per fare un gol dobbiamo fare troppe occasioni. In questo dobbiamo migliorare. Poi la partita non ha avuto più senso dopo l'espulsione. Lì probabilmente c'è rigore e l'arbitro, oltre a non darci rigore, ci butta fuori anche un giocatore che sicuramente ha sbagliato ma in quel momento Caprari era molto nervoso perchè si è sentito toccare al momento del tiro e dal campo si è sentito un rumore incredibile”.“Non ho bisogno di rivederlo ma dal campo doveva fischiare il rigore. Poi non so il VAR cosa gli può dire ma dal campo si è sentito un rumore impressionante di un contatto che non può essere con la palla. Dal campo devi dare rigore perchè si è sentito il rumore. Caprari dice che è netto, poi il VAR può anche dire che non c'è il rigore. Il piede di Caprari fa un movimento strano. Poi dopo non so cosa abbia detto Caprari ma a volte bisogna, come si fa spesso, far finta di nulla perchè lasciarci in dieci a venti minuti dalla fine poi non c'è stata partita”.