Lo schiaffo al destino che in un attimo cancella le amarezze della prima avventura in Serie A e certifica ciò che Inzaghi aveva annunciato con convinzione alla vigilia del match d'esordio. Il Benevento non è più quella squadra che tre anni fa ebbe bisogno di 15 partite per conquistare il primo punto e addirittura 34 per portare a casa il primo successo esterno in massima serie. Ora, alla truppa giallorossa sono bastati 90 minuti per fare entrambe le cose: ossia raccogliere i primi tre punti in campionato e la prima vittoria lontano dai confini cittadini. Il successo raccolto al 'Ferraris' contro la Samp non è solo un segnale lanciato alla concorrenza, ma rappresenta il modo migliore di approcciare alla categoria, soprattutto perchéSì è visto quando il Benevento si è trovato sotto di due gol, ma soprattutto quando è riuscito a riportare il risultato in equilibrio. A quel punto, il pareggio sembrava un rifugio dignitoso e orgoglioso per chiunque, a maggior ragione per una squadra neo promossa che dopo un quarto aveva un doppio svantaggio da recuperare. Invece, Caldirola e compagni. Sforzi premiati grazie alla perla di Gaetano Letizia che ha sfruttato il vento favorevole per battere Audero e regalare un successo preziosissimo ai suoi.Un vento che effettivamente sembra cambiato o almeno i segnali vanno in questa direzione. Per far sì che non rimangano semplici impressioni, però, serve un altro sforzo sul mercato.. Qualche altro ritocco è necessario per rendere ancora più competitivo l'organico: quella mano sapiente che ha modellato il Benevento, nell'ultima settimana di mercato è chiamata a completare l'opera, per continuare ad andare nella direzione giusta. Perché, come diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa in quale porto vuole approdare.