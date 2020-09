Filippo Inzaghi è raggiante a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del suo Benevento sul campo della Sampdoria: "In questa squadra mi era piaciuto l’atteggiamento, al di là del due a zero. Volevo giocassimo in quel modo, mi è piaciuta la mentalità. Con quella poi si possono ribaltare i risultati. Sentire i complimenti di Ranieri mi dà grande soddisfazione, poi il percorso è ancora molto lungo e non dobbiamo illuderci. Ma la squadra è stata brava e sono contento".



Sulla sua maturazione: "È più facile ricordare i momenti complicati, è meno facile ad esempio ricordare i tempi di Venezia. Se non ci fosse stata la delusione in A probabilmente non ci sarebbe stato il Benevento, in questo sono fatalista. Io, lo staff e il presidente siamo orgogliosi di questi ragazzi, che vengono a giocarsela a testa alta. Poi chiaro che non sia andata a Bologna, ma è andata bene a Venezia. Ricordatevi sempre che la fortuna di un allenatore la fanno i giocatori".



Sulla vittoria contemporanea a quella del fratello Simone (a Lazio contro il Cagliari): Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabello. Quindi c’è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Ho chiamato a casa, a mio padre arrivava la linea ma piangeva. Volevo salutarlo".