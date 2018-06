"Quello che certamente faremo è prendere giocatori che siano disposti a restare anche in Serie B". Queste parole furono pronunciate dal presidente Oreste Vigorito durante il calciomercato dello scorso gennaio, quando il Benevento era impegnato in trattative complicate con l'obiettivo di rinforzare la rosa e provare a salvare la categoria, ma anche di iniziare a fare un pensierino alla stagione successiva. Obiettivi falliti perché non solo, nonostante i pesanti investimenti fatti, alla fine la formazione giallorossa è retrocessa ugualmente, ma anche perché quei calciatori arrivati nel Sannio solo qualche mese fa sono destinati a cambiare aria.



Tutti o quasi: da Sandro a Sagna, passando per Djuricic, Diabaté e Tosca hanno già salutato; a questi potrebbero aggiungersi pure Billong e soprattutto Guilherme che ufficialmente è vincolato al Benevento fino al 2019, ma che può liberarsi sfruttando una clausola (e il Sassuolo ci prova). Al momento, dunque, solo uno degli otto acquisti è sicuro di restare in giallorosso: Christian Puggioni.



Questa situazione, chiaramente, costringe il direttore sportivo Foggia a rivisitare la squadra da cima a fondo. Sono già 16 gli addii e almeno altrettanti potrebbero essere gli arrivi. Nel mirino ci sono nomi importanti: su tutti spiccano quelli degli svincolati Christian Maggio e Antonio Nocerino. Ma il mirino è puntato anche su Insigne junior, su André Tello, mezzala di proprietà della Juventus e su Luca Tremolada che è appena tornato a essere un giocatore di proprietà della Ternana.