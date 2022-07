Enzo Fernández arriva a Lisbona. Il centrocampista ormai ex River Plate, 21 anni e seguito fino a non molto tempo fa anche dal Milan, ha lasciato i Millonarios per firmare un contratto con il Benfica: "Sono molto felice di rappresentare il Benfica. È un club molto prestigioso e per me è un onore essere qui. Voglio trionfare qui, crescere giorno dopo giorno, aiutare i miei compagni di squadra. Saviola ed Enzo Perez mi hanno consigliato".