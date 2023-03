Buone notizie per l'Italia del pallone perché uno dei suoi talenti all'estero, il centrocampista dell'Under 20 Cher Ndour ha trovato l'esordio in prima squadra fra i pro. A soli 18 anni (è un classe 2004) l'ex Brescia e Atalanta, ha trovato l'esordio con il Benfica nella vittoria per 5-1 contro il Vitoria Guimaraes.