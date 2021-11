Il futuro del difensore francese Samuel Umtiti potrebbe essere in Portogallo: il Benfica a gennaio proverà ad ingaggiarlo per sostituire l'infortunato Lucas Verissimo, che ha anzitempo terminato la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il Barcellona non si opporrebbe al trasferimento essendo il giocatore fuori dai piani tecnici.