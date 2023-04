Il giorno dopo è tutto ancora più bello. All'indomani della vittoria per 2-0 dell'Inter sul campo del Benfica nell'andata dei quarti di finale in Champions League, da Lisbona l'inviato di Calciomercato.com, Paquale Guarro sfoglia i tre quotidiani sportivi portoghesi Record, O Jogo e A Bola.



Quest'ultimo giornale assolve Michael Oliver, promosso in occasione di entrambi gli episodi da moviola in area: l'arbitro inglese non ha sbagliato prima a non fischiare il rigore per il contatto tra Bastoni e Gonçalo Ramos, poi a dare il penalty all'Inter per il fallo di mano di Joao Mario sul cross di Dumfries.