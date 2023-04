Benfica-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5, Sky Sport, Sky Go e Mediaset Infinity) è una gara valida per l'andata dei quarti di finale in Champions League. All'Estadio da Luz di Lisbona arbitra l'inglese Michael Oliver (accusato di avere "un bidone dell'immondizia al posto del cuore" dopo il rigore fischiato al Real Madrid contro la Juventus nel 2018), assistito dai connazionali Burt e Bennett con Brooks quarto uomo, l'olandese Van Boekel e Attwell al Var.



LE ULTIME - Senza gli infortunati Skriniar e Calhanoglu, Simone Inzaghi sembra orientato a preferire Dimarco e Dzeko a Gosens e Lukaku, con questi ultimi due pronti a entrare dalla panchina.

Dall'altra parte non c'è lo squalificato Otamendi ma l'ex di turno Joao Mario, il centrocampista con più gol segnati (6) in questa edizione dalla Champions. Il portoghese è diffidato così come Florentino e Gonçalo Ramos. Stesso discorso per i nerazzurri Bastoni, Dimarco e Lautaro. In caso di cartellino giallo, salteranno per squalifica il ritorno di settimana prossima (mercoledì 19 aprile) a San Siro.



PROBABILI FORMAZIONI



BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. (A disp. Soares, Verissimo, Domingues, Ristic, Joao Neves, Neres, Schjelderup, Guedes, Tengstedt, Musa, Cher N'Dour). All. Schmidt.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Gosens, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.