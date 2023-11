Benfica-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport e Mediaset infinity) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata del gruppo D nella fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale e, anche in caso di sconfitta, potranno classificarsi al primo posto battendo a San Siro la Real Sociedad, che oggi riceve il Salisburgo. Gli austriaci hanno 3 punti e si giocano il terzo posto utile alla qualificazione in Europa League con i campioni del Portogallo, ultimi a quota zero. Arbitra il lettone Treimanis, assistito dai connazionali Gudermanis e Spasennikovs con Golubevs quarto uomo, il croato Bebek e il tedesco Dankert al Var.



LE ULTIME - Oltre agli infortunati Bastoni e Pavard, Simone Inzaghi non rischia Dumfries e fa ampio ricorso al turnover dopo il pareggio sul campo della Juventus e in vista della prossima trasferta di campionato domenica sera contro il Napoli campione d'Italia. Mandando in panchina ben 7 titolari: Sommer, Dimarco, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram. Dall'altra parte, senza gli infortunati David Neres e Gonçalo Guedes, Schmidt si affida a due vecchie conoscenza della Serie A: Joao Mario e Di Maria.



PROBABILI FORMAZIONI



BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. All. Schmidt.



INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez. All. Inzaghi.