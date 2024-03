Ile supera momentaneamente lo Sporting Lisbona in testa alla classifica del massimo campionato portoghese: è il classe 2004, centrocampista con un grande futuro davanti a sé e probabilmente prossima cessione multimilionaria delle Aquile, a decidere il match, legittimando un dominio che però non aveva portato alla rete gli uomini di Schmidt, avversari dell'Inter nella fase a gironi di Champions League.Non uno, madal Benfica prima di trovare il gol-partita al 68',: prima l'ex Juveal 23' si fa parare il tiro dal portierepoi, poco dopo l'ora di gioco, accade qualcosa di veramente raro.Già così è una serata da ricordare, ma bisognail penalty per invasione dell'area di rigore. Problemi? Assolutamente nessuno,per poi capitolare finalmente appena due minuti dopo di fronte a Neves.

Benfica, Jogada, Di María, 26m



Defende Hugo Souza! Di María a bater o castigo máximo, fez quase um passe para o guarda-redes que agarrou com facilidade o remate do argentino.#LigaPortugalBetclic #SLBGDC pic.twitter.com/xCOIkwdKqu — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 29, 2024

Hugo Souza voltou a defender, desta vez travou o remate de Arthur Cabral, mas como estava já dentro da área, Hélder Malheiro, depois de análise VAR, mandou repetir a grande penalidade!#LigaPortugalBetclic #SLBGDCpic.twitter.com/pBvvIVZwAd — VSPORTS (@vsports_pt) March 29, 2024

Benfica, Jogada, Arthur Cabral, 66m

Hugo Souza defende o terceiro penálti esta noite! Arthur Cabral atirou para o mesmo lado, o guarda-redes dos flavienses atira-se e nega novamente o golo aos encarnados.#LigaPortugalBetclic #SLBGDC pic.twitter.com/ifC4dl7Kx4 — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 29, 2024

Così il Benfica sale a. La lotta per il titolo in Portogallo si fa serratissima, anche se gli errori in serie di Di Maria e Cabral hanno rischiato di costare carissimi.