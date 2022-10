Sul colpo di testa di, a pochi scorci dalla grande rimonta, si è fermata la Champions League della: ha vinto il, l'ha fatto per 4-3 dopo aver dominato per enormi tratti la partita, salvo poi reagire quando era già troppo tardi. Nella serata del Da Luz, i bianconeri sanciscono l'addio alla massima competizione europea. Con il risultato maturato tra, il prossimo turno sarà decisivo per assicurarsi un posto inQuattro gol presi e non avere colpa neanche su mezzo. Cosa vuol dire? Che davanti a Szczesny è naufragato tutto. Compresi i sogni.Serviva l'orgoglio da capitano, è venuta fuori una partita arruffata, imbarazzata, quasi preda della paura. Ma la Juve andava incontro a fine certa, perché averne?- Sensazione comprovata: si alza il ritmo, cala la sua prestazione. A certi livelli diventa semplicemente un manovratore di palla, non può più fare l'ultimo uomo. (Dal 60'Doveva star fuori - problema all'anca -, va dentro nel momento più duro)L'alibi della prima regge quanto una zolla di zucchero in un formicaio: le gambe hanno tremato, c'è poco da salvare.Un tocco fugace, la partita che cambia. Non è cambiata mai, però, la prestazione di Cuadrado: un solo dribbling completato, il resto si è colorato di inspiegabili incertezze. (Dal 60'Torna a fare il regista, sta nel mezzo e completa la rivoluzione dei ragazzi che cambia un po' il volto della gara)La sua partita è tutta nella smorfia verso i compagni: come, anche terzino? Sì, McKennie corre. Ma un conto è correre bene, un altro è farlo inutilmente. Stasera è andata in scena la seconda versione, il gol l'ha risollevato.Parte bene, continua male, sotto ritmo anche per colpa della squadra. Gestire un gruppo dinamico è un conto, agire da faro per naufraghi in costante difficoltà è tutt'altro mestiere. E non è nelle corde di Locatelli.Non 'sgasa' neanche, si ferma a una partita piatta, provando a tenere su Joao Mario ma costantemente aggirato dalla qualità palla al piede del Benfica. Motore ingolfato.E' il più arrabbiato di tutti al quarto gol, era probabilmente uno dei pochissimi a crederci. E infatti ci mette un cuore differente. (Dal 69'Si fa dare palla, se la prende, la smista. Con qualità.Il gol è un atto di caparbietà, la prestazione è tecnicamente incivile. Tocca male, non ripulisce palla, a parte il posto giusto e il momento giusto è quasi uomo in meno. (Dal 69'La cambia lui, quando sembrava troppo tardi e forse lo era pure. Due guizzi per due gol che salvano la faccia.Un momento buono spacciato per magico: si rivedono tutti i limiti. E si rivedono quando la Juve proprio non poteva permetterselo. (Dal 46'Avete presente il gol che si divora Vlahovic nel primo tempo, di fatto cambiando la partita? Arek la mette perfettamente alle spalle del portiere)La prima volta: mai una sua squadra era uscita ai gironi di Champions League. E il crollo è l'ennesima spia d'allarme della stagione bianconera: questa Juventus non è mai cambiata, nello spirito e nel gioco. Responsabilità sua.Il gol di Vlahovic nasce su un suo miracolo. Per il resto la Juve è un fantasma fatto col lenzuolo: glielo togli in un attimo e vien fuori un ragazzino spaventato.Iling sarà l'incubo di parecchie notti: il ragazzo l'ha divorato.Così giovane, così sicuro. E fa pensare.In una morsa si prende Kean e tiene d'occhio Vlahovic. Tutto il resto lo fanno gli spioventi sbilenchi della Juve.Un paio di uscite niente male. Se la Juve l'ha valutato in ottica mercato, non ha fatto una gran figura.La grande solidità del Benfica nasce dalla sua legna: crack totale.Due mediani, due ideatori, con Florentino che ha più tempo per inventare.Mossa a sorpresa, e funziona. Eccome. Trotterella più degli altri, è deputato a rincorrere.La qualità compressata in un giocatore: il tacco è l'emozione del momento, ma è una partita intera a dettar legge col suo intuito.Rigore a parte: ma quanto corre! E con che qualità lo fa. Incredibile Joao Mario: idolo della torcida.E' un riferimento mobile. E manda in crisi tutti.Girone perfetto, con una serata a tratti magica a coronare il tutto. E' allenatore di primissime categorie.