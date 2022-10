Benfica-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5, Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di Champions League. I bianconeri sono obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale.



LE ULTIME - Allegri deve ancora fare a meno di Chiesa e Pogba oltre a Bremer, De Sciglio, Paredes e Di Maria. Alex Sandro e Milik vincono i ballottaggi con Rugani e Kean.



PROBABILI FORMAZIONI



BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.



Arbitro: Jovanovic (Serbia), Fritz (Germania) al Var.