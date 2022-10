Roger, allenatore del Benfica, parla così in conferenza stampa a poche ore dal match con la Juventus."Ogni partita è diversa, una partita non è uguale all'altra. E' stata una partita difficile all'andata, avremo dei problemi ma siamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Saremo concentrati sui 90 minuti, rispetteremo l'avversario, ma dobbiamo essere pronti per la partita. Abbiamo un piccolo vantaggio per la situazione nel gruppo, ma tutti possono ancora qualificarsi. La Juve è la Juve. Top players, un allenatore esperto, vogliono passare e mi aspetto il massimo da loro. Dobbiamo combattere per 90 minuti"."Giochiamo a calcio per questo, non pensiamo alla matematica ma sono a giocare bene. La situazione nel gruppo è chiara: servono due vittorie a loro, a noi 1 punto. Tutti lo sanno, ma siamo concentrati sulla partita. Entriamo in campo per vincere la partita e domani sarà lo stesso, dobbiamo utilizzare il vantaggio di essere in casa, vogliamo farli contenti i nostri tifosi. E' una partita di Champions contro la Juve, ora non pensiamo alla qualificazione"."Per me non è saggio dire che hanno dei problemi, che ne hanno avuti in passato. Quello che volevo dire all'inizio: hanno una grande squadra, un allenatore esperto. Mi aspetto la migliore Juve e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo giocare al nostro massimo, è un gruppo difficile e non dobbiamo commettere l'errore di sottostimare l'avversario"."Giocatore chiave per noi. Quando entra crea occasioni, può farci vincere, ha questa velocità, la qualità palla al piede. E' molto importante, vedremo domani"."Se hai giocatori mancanti, non è buono per la squadra. Anche a noi capita ed è più difficile. Ma nel calcio siamo abituati, la Juve troverà soluzioni, sono una grande squadra in campo, hanno una grande squadra. Metteranno 11 giocatori forti in campo, concentriamoci su noi stessi"."Dobbiamo fare il massimo in ogni competizione, dobbiamo essere pronti per la prossima partita. In campionato e in coppa poi ci penseremo dopo la Champions. Siamo abituati a questo, faremo il massimo, per i giocatori c'è una grande motivazione giocare con la Juventus, alla stessa intensità. Siamo abituati a questo".