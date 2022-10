C’è unprima die un Benfica dopo Antonio Silva. Non è solo un modo di dire. La data spartiacque è lo scorso, quando l’infortunio di Morato costrinse Roger Schmidt a buttare nella mischia un ragazzino, dall’aria timida, di soli 18 anni, che non aveva mai giocato una partita in prima squadra. È Antonio Silva, il leader difensivo del gruppo che si era laureato qualche mese prima Campione d’Europa e poi del Mondo a livello giovanile.- Il Benfica finisce la partita contro il Vizela in 9 e subisce un gol, ma vince. D. L’ultima è il, la partita più importante della stagione e lui, che nel Benfica ci è cresciuto, lo sa bene. Si ritrova a marcare, che dopo l’espulsione di Eustaquio a metà primo tempo diventa l’unica punta del Porto, con Taremi che viene dirottato sulla fascia da Conceiçao ed Otavio che prede il posto dello sfortunato mediano canadese al fianco di Uribe. Il brasiliano è: è forte fisicamente, grintoso, furbo e molto tecnico, ma conclude la partita con 0 tiri tentati e 0 dribbling riusciti. I numeri del diciottenne portoghese invece sono impressionanti:. Non è solo un grande stopper, però, ma anche un: effettua 68 tocchi, con una precisione dell’88,1%, dei quali ben 7 nell’ultimo terzo di campo.Ci si potrebbe sorprendere della prestazione di Antonio Silva, se non si avesse visto come si è destreggiato in palcoscenici altrettanto importanti e con avversari ancora più forti. In, infatti, la musica non cambia. Certo, qui il livello è ben più alto e il clean sheet arriva solo col Maccabi, ma, che pure giocano un calcio offensivo, ambizioso e di certo non speculativo., il diciassettesimo giocatore più forte l mondo secondo France Football., di cui uno su rigore, causato proprio da Antonio Silva nell’unico caso in cui, il fuoriclasse francese lo ha saltato. Al di là di questo episodio, il nuovo beniamino del Da Luz ha chiuso il doppio confronto con Mbappé, Messi e Neymar con nessun dribbling subito e soprattutto due punti conquistati.Le sue prestazioni hanno stupito tutti subito. D’altronde era dai tempi di Ruben Dias che da quelle parti non vedevano un ragazzino comandare così la difesa alle prime apparizioni in prima squadra. Subito eletto, il suo primo mese in questo campionato, tre giorni dopo l’esordio è arrivato anche. È finito anche fra ied ora sogna la convocazione per il. Oltre agli intoccabili Pepe e Ruben Dias, nulla è ancora scritto nelle gerarchie die si giocherà il posto con Diogo Leite dell’Union Berlino e Gonçalo Inacio dello Sporting. Il CT campione d’Europa nel 2016 si è spesso distinto per le sue scelte conservative, ma è impossibile ormai restare indifferenti ai numeri e alle prestazioni di questo ragazzino, che a 18 anni si è preso le chiavi della difesa del Benfica ed è destinato a prendersi, prima o poi, anche quelle della nazionale, al fianco proprio di Ruben Dias, al quale tutti lo paragonano e a cui probabilmente si ispira.Non rimarrà indifferente nemmeno, che. Il serbo sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua breve carriera e dovrà studiare nuove vie per sorprenderlo e dimostrare che, in fondo, quel diciassettesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro non è un caso. Antonio Silva lo aspetta, anzi più che aspettarlo lo aggredirà alto, cercando costantemente l’anticipo, senza concedergli nulla. In questo ha già dimostrato di essere uno dei migliori.