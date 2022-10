Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Leandro Paredes per almeno 15 giorni. Il centrocampista argentino, come si legge su una nota ufficiale della Juventus, ha riportato una "lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". L'argentino sarà così costretto a saltare la prossima gara di Champions contro il Benfica e quella di campionato con il Lecce, è in dubbio per il big match del 6 novembre contro l'Inter.