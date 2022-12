Il Benfica si gode il talento di Enzo Fernandez, centrocampista argentino campione del mondo e miglior giovane di Qatar 2022. Pagato dal River Plate 18 milioni, oggi la richiesta per cederlo, dopo un primo no al Liverpool, è di non meno di 100 milioni. Tripla cifra per una plusvalenza record. E crescono i rimpianti per Inter e Milan.