Alejandro Grimaldo è uno dei nomi al centro del prossimo mercato estivo. Il laterale mancino del Benfica, autore di 5 reti e 13 assist in 42 presenze stagionali, è infatti nel mirino di ben sette club europei pronti ad approfittare dell’occasione di tesserarlo a parametro zero visto il contratto in scadenza. Si tratta di Nizza, Fulham, Nottingham Forest, Real Sociedad, Valencia, Dortmund e Bayer Leverkusen con il club francese che ha già avanzato una proposta al classe ‘95, mentre i due club inglesi avrebbero avuto dei primi approcci, senza però mettere sul tavolo un’offerta. Lo riferisce The Athletic.