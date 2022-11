Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa in Champions: "Siamo molto contenti di esserci qualificati; siamo a pari punti con il PSG e abbiamo trasferte difficili. Servirà una grande partita e la migliore mentalità per vincere, poi penseremo alle notizie che arriveranno da Torino. Il Maccabi a Lisbona ha giocato una buona partita e ha sempre mostrato un calcio coraggioso, con molta intensità. Sono molto bravi quando non hanno palla, in transizione. Possono ancora qualificarsi per l'Europa League. Cercheremo di dimostrare le nostre qualità, fare una bella partita e vincere".