L'allenatore del Benfica Roger Schmidt ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani di Champions League contro la Juventus: "Sarà una partita difficile, per l'avversario e la qualità dei giocatori. Per l'esperienza dell'allenatore, la Juve è una grande squadra. Ora in campionato fanno fatica ma non li giudichiamo per queste partite, sappiamo che sono in grado di giocare ad alto livello in Europa, di vincere anche se non l'hanno fatto a Parigi. Crediamo in noi stessi, di poter giocare un match di alto livello. E faremo il possibile".



Sull'ottimo inizio alla guida del Benfica: "Al momento mi sento al posto giusto, sono stato ben accolto. Tutto quello che posso dire è che sul nostro gioco è esattamente quello che m'aspetto di vedere dal Benfica. Cerchiamo di essere offensivi, cerchiamo di farlo tutto il tempo, il più possibile di insistere. Vogliamo dimostrare di essere all'altezza. Partita decisiva? Importante e non decisiva. La fase a gironi è molto breve, solo 6 partite. Va sfruttata ogni partita per poterci qualificare. Questa è la seconda partita che disputiamo. Quindi ci sono molti incontri ravvicinati, a volte si arriva al quinto match che non è ancora decisa. Servono risultati migliori, a partire da domani. Vedremo se sarà possibile, è sicuramente importante ma non decisiva".