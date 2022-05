Secondo quanto riportato da A BOLA Il grande desiderio estivo del Benfica, David Neres, potrebbe presto materializzarsi. A gennaio, il brasiliano si è trasferito dall'Ajax allo Shakhtar Donetsk, Tuttavia, per i noti risvolti dovuti alla guerra, il calciatore non è riuscito a disputare molte gare in Ucraina, e a fine anno svuoterà l'armadietto.



L'intesa tra i due club, per il classe 1997, è già stata raggiunta sulla. Adesso, l'ultimo ostacolo lungo il tragitto è rappresentato dallo stipendio dell'esterno brasiliano, che attualmente guadagna 3 milioni di euro netti. Questa settimana, le Aguias potrebbero dare l'accelerata decisiva nell'affare.