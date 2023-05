Il Benfica, da sempre, ma soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato di saper sfornare in continuità numerosi talenti, tanto valorizzando calciatori acquistati ad una cifra irrisoria, tanto dal proprio settore giovanile. Tra i giovani che stanno crescendo un nome su tutti ruba l’attenzione: Cher Ndour. Secondo quanto riportato da diversi media, il centrocampista classe 2004 sarebbe finito nel mirino di numerosi top club europei che avrebbero intenzione di puntare su di lui sin da subito, sfruttando l’occasione di prenderlo a parametro zero. Tra le società interessate ci sarebbero anche Milan e Juventus che starebbero monitorando con grande attenzione le potenzialità del giocatore italiano, col fine di riportarlo in patria.