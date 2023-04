Ilsaluta la Champions League, il 3-3 di San Siro non basta per ribaltare la sconfitta interna dell'andata e in semifinale ci va l'. Recriminano però i portoghesi, il tecnico delle Aguias Roger Schmidt si è lamentato dell'arbitraggio in conferenza stampa: "Sono un po' deluso perché abbiamo fatto vedere che ci credevamo, dopo il primo gol subito è stato più difficile perché le cose si sono complicate. L'attitudine e la concentrazione sono state ottime, per 90' abbiamo giocato molto bene contro una squadra brava a difendere dentro l'area come l'Inter. Ci è mancato qualcosa nell'ultimo terzo di campo, non abbiamo creato tiri puliti. Purtroppo non siamo stati molto fortunati con le decisioni dell'arbitro, c'era un chiaro rigore come settimana scorsa. Non voglio lamentarmi, abbiamo rappresentato il Benfica alla grande nella stagione internazionale. Forse abbiamo sentito la responsabilità, dobbiamo usare la delusione in mentalità forte per le prossime sei partite per vincere il campionato portoghese".- "Non aveva senso iniziare tutti all'attacco, sbilanciandoci. Avevamo 90' per segnare due gol, poi 70' per segnarne 3 ma l'approccio è stato molto buono. Abbiamo avuto buone situazioni, abbiamo segnato 3 gol, ma il problema è stato averne subiti tre. Abbiamo sprecato una chance nel nostro stadio, all'andata, abbiamo giocato il peggior match e l'Inter ne ha approfittato".- "Ho già risposto a questa domanda, io mi fido dei giocatori ma ci sono quelli più abituati a giocare e che hanno vinto molte partite insieme. Siamo un grande club, ma anche uno con dei budget minori".- "Sicuramente può arrivare in finale perché col Milan è una gara aperta. Dall'altra parte del tabellone ci sono due grandi squadre, ma in una sola partita tutto è possibile: avrebbero una chance".- "Le statistiche sono molto buone, non solo in trasferta ma anche in casa. Abbiamo dimostrato di essere coraggiosi, è il nostro DNA, è per questo che siamo riusciti a vincere tante partite fuori casa. La mia filosofia è essere proattivi, c'è più probabilità di vincere. Le partite con l'Inter sono state equilibrate, anche oggi loro hanno dimostrato molta qualità individuale, ma siamo stati sfortunati con l'arbitro: non so perché il VAR non abbia richiamato per rivedere il rigore su Aursnes. Stessa cosa all'andata con il rigore su Gonçalo Ramos. Per me possono cancellare il VAR perché così non ha senso".- "Vedremo, tutti possono ritagliarsi un posto nell'11 titolare. Non ho preferenze, sono i giocatori a decidere con le loro performance".