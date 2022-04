Secondo il quotidiano sportivo locale Record, Benfica, Sporting e Amburgo si stanno contendendo il 14enne prodigio Anha Candé. Attaccante del Real Sport Clube di Queluz, ha già segnato 55 gol nella stagione in corso fra sub e sub 17, che gli hanno valso, oltre ai 186 cm di statura, il soprannome di 'Lukaku di Sintra', città nei pressi di Lisbona famosa per i numerosi palazzi in cui la famiglia reale portoghese era solita trascorrere la propria villeggiatura.