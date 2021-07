Ora è ufficiale, Joao Mario torna in Portogallo. Lo fa nuovamente a Lisbona, ma cambiando casacca. Dopo l'esperienza in prestito allo Sporting, infatti, il centrocampista si è accordato con il Benfica, che in mattinata ha ufficializzato l'operazione, senza svelare i dettagli del contratto. Zero incasso per l'Inter, che nella giornata di ieri aveva annunciato la risoluzione del contratto: i nerazzurri, tuttavia, risparmiano i 3 milioni netti dell'ingaggio.