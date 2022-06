L'affare era chiuso da ieri, ora è arrivata anche l'ufficialità: Darwin Nunez è un nuovo giocatore del Liverpool. A confermarlo il Benfica, che con comunicato sul sito: "Il Benfica ha comunicato alla Securities Market Commission (CMVM) di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per la cessione dei diritti del giocatore Darwin Nunez per 75 milioni di euro. L'accordo prevede una remunerazione variabile con l'importo totale che potrebbe raggiungere 100 milioni di euro. L'accordo è subordinato alla firma del contratto di Nunez con il Liverpool". Nunez, che in questa stagione ha segnato 34 gol in 41 partite, oggi sosterrà le visite mediche, al termine delle quali firmerà un contratto di sei anni, fino al giugno 2028.