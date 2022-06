Voglia di cambiare, voglia di giocare ai massimi livelli, voglia di ritrovare l’entusiasmo. In un caso particolare, anche voglia di una Nazione intera., con i club che possono far valere la forza contrattuale solo fino a un certo punto. E’ il caso di unaRobertha ancora un anno di contratto con il Bayern Monaco e. Pochi dubbi anche su quale sia la sua, visto anche che per festeggiare la Bundesliga di quest’anno il centravanti polacco ha riesumato la maglia a strisce rossoblu dei bavaresi stagione 2014-15. Il problema è che, almeno pubblicamente,Nemmeno di fronte all’evidenza di un fuoco che, ormai, si è spento: “, voglio lasciare il Bayern per avere altre emozioni nella mia vita". Il Barcellona, d’altro canto, è al lavoro per studiare la formula giusta per far sbarcare in Catalogna il bomber ex Dortmund senza far sprofondare ulteriormente i conti in profondo rosso. E attenzione: il, sempre alla ricerca di risorse utili a vincere la tanto agognata Champions League, è in agguato...Se Salah ha accettato di fermarsi ad Anfield Road ancora per un anno almeno, lo stesso non si può dire del suo collega, inteso come Paese: "Tra il 60 e il 70 per cento dei senegalesi vuole che io cambi squadra? Voilà, allora"., che nello scacchiere di Nagelsmann può sostituire sia Lewandowski sia Gnabry, altro giocatore in bilico tra i tedeschi., che i Reds saprebbero subito dove reinvestire…Il colpo più sensazionale, dunque, lo dovrebbe fare Klopp, che è già stato rassicurato sulla volontà di. Il prezzo?. E il Benfica metterà a segno un’altra plusvalenza stratosferica, dopo aver versato all’Almeria 24 milioni per l’acquisto del “nuevo Cavani” nel 2020.