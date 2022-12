Il Newcastle rallenta nella corsa a Enzo Fernandez, assoluto protagonista con l'Argentina ai Mondiali. Come riportato dal Daily Mail, l'allenatore dei Magpies, Eddie Howe, ha precisato che "la cifra per acquistarlo potrebbe essere piuttosto elevata". Proseguendo il tecnico ha aggiunto: "Non penso che si debba guardare il Mondiale e ingaggiare un calciatore per quelle prestazioni. Anche perché serve molto lavoro per assicurarsi certi giocatori, non di certo solo quattro settimane". Si allontana dunque la possibilità di un trasferimento al Newcastle, per il centrocampista del Benfica.