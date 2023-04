Lucas Verissimo è stato utilizzato molto poco in questa stagione. Ha disputato solo sei partite e vuole cambiare aria per giocare più regolarmente. Il difensore centrale ha diverse possibilità in Brasile e vuole lottare per il ritorno in nazionale. Consapevole della volontà del giocatore e di questo scenario, come riportato da O Bola, il club portoghese sta studiando la possibilità di liberare Lucas in estate, via prestito o addirittura cessione definitiva, a patto che i valori si avvicinino ai 6,5 milioni di euro pagati dal difensore al Santos nel 2020.